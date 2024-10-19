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42 yıllık mutlu evliliğin sırrı! Tokatlı çift A Haber’de anlattı

42 yıllık mutlu evliliğin sırrı! Tokatlı çift A Haber’de anlattı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:59
Başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı ekibimiz bu bölümde Tokat'da yaşayan 65 yaşındaki Recep Daşkın ve 62 yaşındaki Hüsne Daşkın çiftinin evine misafir oldu. Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan çiftin hikayesi…
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