19 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
42 yıllık mutlu evliliğin sırrı! Tokatlı çift A Haber’de anlattı
Başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı ekibimiz bu bölümde Tokat'da yaşayan 65 yaşındaki Recep Daşkın ve 62 yaşındaki Hüsne Daşkın çiftinin evine misafir oldu. Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan çiftin hikayesi…