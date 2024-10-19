42 yıllık mutlu evliliğin sırrı! Tokatlı çift A Haber’de anlattı

Başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı ekibimiz bu bölümde Tokat'da yaşayan 65 yaşındaki Recep Daşkın ve 62 yaşındaki Hüsne Daşkın çiftinin evine misafir oldu. Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan çiftin hikayesi…

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