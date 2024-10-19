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Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor

Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 12:14
Deprem gibi doğal afetlerde hayati rol üstlenen arama kurtarma köpeklerinin sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 arttı. Hassas burunlar olası yeni afetlerde can kurtarmak için sertifikalarını almaya devam ediyor.
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Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor
Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor
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