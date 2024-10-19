Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor

Deprem gibi doğal afetlerde hayati rol üstlenen arama kurtarma köpeklerinin sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 arttı. Hassas burunlar olası yeni afetlerde can kurtarmak için sertifikalarını almaya devam ediyor.

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