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Ders saatlerinde yeni düzenleme: 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Ders saatlerinde yeni düzenleme: 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:31
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelgenin ardından İstanbul Valiliği, ikili eğitim yapan okullardaki ders saatlerini değiştirdi. MEB’in tüm il valiliklerine gönderdiği genelgeye istinaden, İstanbul’da bazı okullarda ders süreleri yeniden düzenlendi. 34 ilçedeki okullarda, ders saatleri 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.
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