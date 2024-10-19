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Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı

Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı "turşu"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 11:40
Konya'da kış aylarında özellikle son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yöneldi. 80 çeşit turşu üretimi yapan Selman Kozan, “Turşu veya turşu suyu gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarına, ağız yaralarına, öksürüğe çok faydası olur” dedi.
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı turşu
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı "turşu"
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