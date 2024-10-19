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Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması

Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 11:29
Çorum’un Alaca ilçesinde huzur ve asayişin sağlanması noktasında polisin huzur uygulaması devam ediyor.
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
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