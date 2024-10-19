İstanbul’un incisi Emirgan! Mavi ve yeşilin buluştuğu yer

A Haber izleyicilerini İstanbul'un tarihi ve şirin semti Emirgan'a götürdü. Mavi ile yeşilin buluştuğu dostluğun komşuluğun ve mahalle kültürünün kaybolmadığı semt Emirgan…

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