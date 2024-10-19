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İstanbul’un incisi Emirgan! Mavi ve yeşilin buluştuğu yer

İstanbul’un incisi Emirgan! Mavi ve yeşilin buluştuğu yer

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 11:01
A Haber izleyicilerini İstanbul'un tarihi ve şirin semti Emirgan'a götürdü. Mavi ile yeşilin buluştuğu dostluğun komşuluğun ve mahalle kültürünün kaybolmadığı semt Emirgan…
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İstanbul’un incisi Emirgan!
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