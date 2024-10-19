19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi

Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 11:47
Erzurum’un Oltu ilçesinde ana arı yetiştiriciliği projesi başladı.
Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi
Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi
Iğdır’da selin kapattığı yollar açıldı
Iğdır'da selin kapattığı yollar açıldı
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı turşu
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı "turşu"
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
İstanbul’un incisi Emirgan!
İstanbul’un incisi Emirgan!
42 yıllık mutlu evliliğin sırrı!
42 yıllık mutlu evliliğin sırrı!
İstanbul’da ders saati 35 dakikaya indirildi
İstanbul'da ders saati 35 dakikaya indirildi
Temizlik yaparken baza üstüne düştü
Temizlik yaparken baza üstüne düştü
Doğu’da kış erken başladı!
Doğu’da kış erken başladı!
Yenideğan çetesi! Bebeklerle dalga çetiler
Yenideğan çetesi! Bebeklerle dalga çetiler
Depremde engelli öğrencisini kucağında taşıdı
Depremde engelli öğrencisini kucağında taşıdı
Daha Fazla Video Göster