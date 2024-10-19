Bu kahvehane yıllardır tespih meraklılarının buluşma noktası oldu

Mersin'de 80 yaşındaki Fazlı Kaya'nın 22 yıl önce açtığı kahvehanede haftada bir gün kurulan tezgahlarda satışa sunulan tespihler, hem ustaları hem de meraklılarını buluşturuyor. Kentteki tespih meraklılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelenler de kahvehane ve sokakta tezgahlarını kurarak ürünlerini sergiliyor.