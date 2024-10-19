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Bu kahvehane yıllardır tespih meraklılarının buluşma noktası oldu

Bu kahvehane yıllardır tespih meraklılarının buluşma noktası oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 11:33
Güncelleme:19.10.2024 11:34
Mersin'de 80 yaşındaki Fazlı Kaya'nın 22 yıl önce açtığı kahvehanede haftada bir gün kurulan tezgahlarda satışa sunulan tespihler, hem ustaları hem de meraklılarını buluşturuyor. Kentteki tespih meraklılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelenler de kahvehane ve sokakta tezgahlarını kurarak ürünlerini sergiliyor.
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
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