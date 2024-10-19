Doğu’da kış erken başladı! Yüksek kesimlerde kar yağışı

Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Özellikle Doğu ve Karadeniz'deki yüksek kesimler mevsimin ilk kar yağışını aldı. Erzurum’da bulunan A Haber muhabiri Esra Arpa son durumu aktardı.

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