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Doğu’da kış erken başladı! Yüksek kesimlerde kar yağışı

Doğu’da kış erken başladı! Yüksek kesimlerde kar yağışı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:58
Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Özellikle Doğu ve Karadeniz'deki yüksek kesimler mevsimin ilk kar yağışını aldı. Erzurum’da bulunan A Haber muhabiri Esra Arpa son durumu aktardı.
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