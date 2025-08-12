Uşak’ta orman yangınına müdahale sürüyor!

12 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 23:01
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK’ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.
