Unutulan meslekler: Ayakkabı tamirciliği

Günümüzde artık çoğu şey fabrikalarda seri üretimle hazırlanıyor. Ancak bazı meslekler var ki el emeği, sabır ve ustalıkla ayakta kalmaya çalışıyor. Onlardan biri de ayakkabı tamirciliği. Babadan oğula geçen, yılların izini taşıyan bu mesleğin hikayesini A Haber muhabiri Meral Dağlılar anlattı, Hüseyin Koçak görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN