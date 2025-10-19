19 Ekim 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Unutulan meslekler: Ayakkabı tamirciliği
Unutulan meslekler: Ayakkabı tamirciliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 11:11
Günümüzde artık çoğu şey fabrikalarda seri üretimle hazırlanıyor. Ancak bazı meslekler var ki el emeği, sabır ve ustalıkla ayakta kalmaya çalışıyor. Onlardan biri de ayakkabı tamirciliği. Babadan oğula geçen, yılların izini taşıyan bu mesleğin hikayesini A Haber muhabiri Meral Dağlılar anlattı, Hüseyin Koçak görüntüledi.
