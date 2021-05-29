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Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı! Ters dönen aracında sıkışan İlker Aksum'un yardıma vatandaşlar koştu

İHA
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Giriş: 29.05.2021 18:54
Güncelleme:29.05.2021 18:56
Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana’da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet kemeri sıkışan ünlü oyuncunun yardımına ise çevredeki esnaf koştu. Oyuncu sıkıştığı aracın içerisinden esnafların yardmıyla kurtuldu. Olay yerinden ilk görüntüler...

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

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