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Ünlü isimler Özkan Uğur'u A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.07.2023 18:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Nilgün Belgün, Hakan Peker, Çiğdem Tunç, İpek Açar, Çoşkun Sabah Uğur'u A Haber'de anlattı.
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Ünlü isimler A Haber’de anlattı
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