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Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2022 16:52
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri başladı. Öğrenciler puanlarına ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapacak. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl aktardı.
Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
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