27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri başladı. Öğrenciler puanlarına ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapacak. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl aktardı.