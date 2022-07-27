Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri başladı. Öğrenciler puanlarına ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapacak. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl aktardı.