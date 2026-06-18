Üniversite sınavına son 2 gün tavsiyesi

Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek olan YKS heyecanı tüm yurdu sardı! Sınav haftasına girilirken eğitimci Serdar Erol, A Haber ekranlarında "sıcak temas" hattındaki adaylar ve aileler için hayati uyarılarda bulundu. LGS maratonunun ardından gözlerin çevrildiği üniversite sınavında, TYT’den AYT’ye, yeni nesil sorulardan puanlama tuzaklarına kadar her detay adeta bir "tarihi tanıklık" titizliğiyle masaya yatırıldı. İşte dev maraton öncesi son notlar