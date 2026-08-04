Yolunu şaşıran caretta caretta denize ulaştırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Meydan Sahili'nde kumsaldan çıkarak asfalt yola yönelen bir caretta caretta, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde olası bir kazadan kurtarıldı. Araç trafiği nedeniyle zarar görme riski bulunan deniz kaplumbağasını fark eden vatandaşlar, caretta carettayı kucaklarına alarak güvenli şekilde yeniden sahile taşıdı ve doğal yaşam alanı olan denize bıraktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, caretta carettanın sağlıklı şekilde denize dönmesi takdir topladı. Yetkililer ise deniz kaplumbağalarıyla karşılaşılması halinde zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına yönlendirilmeleri konusunda vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu.