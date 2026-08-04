FET'cü terörist Burkay Karatepe'nin ifadesinde yeni detaylar: 10 yıllık firar süreci

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimi timinde yer aldığı belirtilen FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmadaki gelişmeler takip ediliyor. FETÖ'cü terörist Karatepe ve bağlantılı olduğu belirtilen Özcan Atlı'nın ifadelerine ilişkin detaylar gündeme geldi. 10 yıldır firari olarak aranan Karatepe'nin Afyonkarahisar ve Eskişehir istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu yakalandığı bildirildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Burkay Karatepe ve soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.