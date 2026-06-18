Havai fişekli kutlama az kalsın faciaya neden oluyordu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişek bir okulun bahçesindeki otların tutuşmasına neden oldu. Geceyi adeta gündüze çeviren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.