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Giriş Tarihi:
18 Haziran 2026 13:10
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Havai fişekli kutlama az kalsın faciaya neden oluyordu
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişek bir okulun bahçesindeki otların tutuşmasına neden oldu. Geceyi adeta gündüze çeviren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
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