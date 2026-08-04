Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu

İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da arkadaşının ailesine ait evin bahçesindeki havuzda ikizi ve arkadaşlarıyla oynayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy, karşı evden ateşlenen havalı tüfekten çıkan saçmanın sırtına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Akciğeri parçalanan ve kalbinin yakınına saplanan saçmayla 16 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edilirken, kurşunun çıkarılması için yeniden ameliyat olması bekleniyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, anne Naz Aydınlısoy ve baba Cenk Aydınlısoy olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini öne sürerek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile, küçük Karan'ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.