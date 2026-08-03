İstanbul Pendik'te inşaat alanından çıkan iş adamı Ercan Ekşi, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri 480 saatlik kamera incelemesi sonrası saldırganı yakalarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iş adamı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi'nde yaşanan olayda, inşaat alanından çıkan Ekşi'ye silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının ardından ağır yaralanan Ercan Ekşi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın inşaat alanı çevresinde beklediği, Ekşi'nin çıkmasının ardından ateş ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

480 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin 480 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesinin ardından şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olaydan sonraki gün Taksim'de yürüdüğü sırada yakalandığı bildirildi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan Muhammet G.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı yaralama amacıyla gerçekleştirdiğini ve amacının öldürmek olmadığını söylediği aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet G. ve Özcan O.'nun da yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.