Başkan Erdoğan başkanlığında YAŞ toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini şekillendirecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Şura öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek heyetin gerçekleştireceği toplantıda terfi, atama, görev süresi uzatma ve emeklilik dosyaları görüşülecek. A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şura üyeleriyle bir araya geleceğini aktarırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev sürelerinin devam ettiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılmasının beklendiğini bildirdi. Şurada ayrıca korgeneral rütbesindeki isimlerin terfi dosyaları da değerlendirilirken, alınacak kararların Başkan Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.