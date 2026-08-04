Kuraklık Tuna Nehri'nde patlatma kararı aldırdı

Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye gerileyen Romanya'daki Tuna Nehri'nde, Cernavoda Nükleer Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kontrollü kaya patlatma operasyonu gerçekleştirildi. Romanya Savunma Bakanlığı, uzman ekiplerin nehir yatağındaki kayalık bölgeyi 180 kilogram patlayıcı kullanarak kontrollü şekilde patlattığını, böylece su akışının santrale yönlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Çalışmalarda 100'den fazla askeri personel ile 16 teknik aracın görev aldığı belirtilirken, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Avrupa genelinde nehirlerdeki su seviyesinin düşmesinin enerji üretimi, taşımacılık ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu bildirildi. Tuna Nehri'nin hem Romanya hem de Macaristan'daki nükleer santraller için hayati öneme sahip soğutma kaynağı olmayı sürdürdüğü vurgulandı.