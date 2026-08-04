Vatandaşlık operasyonunda 72 şüpheli yakalandı: Usulsüzlük iddiası

İstanbul'da vatandaşlık başvurularında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüphelinin yakalandığı, bazı şirketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, vatandaşlık başvuruları için kullanılan taşınmaz değerlerinin gerçeğinden yüksek gösterildiği iddiaları üzerinde duruldu. Kaynakta yer alan bilgilere göre, bazı taşınmazların değerlerinin şişirilerek vatandaşlık sürecinde kullanıldığı değerlendirildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve Kameraman Aydın Baytar, vatandaşlık operasyonuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.