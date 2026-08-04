Kağıthane’de eski kız arkadaşının sevgilisini bacağından bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de Buğra E. (18), motosikletle eski kız arkadaşı E.A.U. (16) ile Serkan E.’nin (18) yanına gitti. İddiaya göre Buğra E. bir süre sonra motosikletini ikilinin üzerine sürdü. Ardından da kaldırıma çarparak düştükten sonra ayağa kalkıp Serkan E.’yi sol bacağından bıçakladı. Bıçağı çekerken kendi elini de kesen Buğra E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.