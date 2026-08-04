Yaz tatilinde artan ekran süresi çocukların göz sağlığını nasıl etkiliyor?

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirdiği süre arttı. Uzmanlar, uzun süreli ekran kullanımının göz yorgunluğu ve çeşitli göz rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Uzman değerlendirmelerine göre ekran başında uzun süre kalmak; göz yüzeyinde ağrı, bulanık görme ve çift görme gibi şikayetlere neden olabiliyor. A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen ve Kameraman Furkan Ali Özer, ekran kullanımının çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini görüntüledi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diğdem Beğendi, ailelere ekran kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.