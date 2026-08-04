Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede meydana gelen iş kazasında, pres makinesine sıkışan 46 yaşındaki işçi Amanullah Serferbay hayatını kaybetti.

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaşandı.

PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serferbay, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serferbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.