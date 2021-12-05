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Ümraniye'de baba kız kavgası kanlı bitti: Öldürmek istemedim

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2021 16:51
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 20 yaşındaki Cansel Dilara K. alkollü olduğu iddia edilen babasıyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında boynundan bıçaklanan baba Mustafa Emre K. yaşamını yitirdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Cansel Dilara K.'nın karakolda verdiği ifadesinde; "Bizi görmeye gelmişti, bana küfür etmeye başladı. Saldırdı. Elime aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek istemedim" şeklinde konuştu.
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