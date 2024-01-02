02 Ocak 2024, Salı
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Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü; olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi yanında getirdiği kuru sıkı silahla ateş etmeye başladı. Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.