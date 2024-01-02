02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü; olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü; olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2024 16:29
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi yanında getirdiği kuru sıkı silahla ateş etmeye başladı. Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.
İstanbul’da kan donduran olay!
İstanbul'da kan donduran olay!
Bursa’da hayat kurtaran manevra!
Bursa'da hayat kurtaran manevra!
Anne-babalar dikkat!
Anne-babalar dikkat!
Yapay zeka ile deprem raporu!
Yapay zeka ile deprem raporu!
İşçilerin yemeğini ve servisini kesen patron!
İşçilerin yemeğini ve servisini kesen patron!
Lüks otomobili çekici çaldılar!
Lüks otomobili çekici çaldılar!
Testere ile sokaktaki internet kablolarını kesti
Testere ile sokaktaki internet kablolarını kesti
Aracı kurşun yağmuruna tutmuş
Aracı kurşun yağmuruna tutmuş
Filistin’den Türkiye’ye teşekkür!
Filistin’den Türkiye’ye teşekkür!
Piyasalar yeni yıla nasıl başladı? Altın, döviz ve borsada 2024’te neler bekleniyor?
Piyasalar yeni yıla nasıl başladı? Altın, döviz ve borsada 2024'te neler bekleniyor?
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
2024 yılında kaç gün tatil yapılacak?
2024 yılında kaç gün tatil yapılacak?
Daha Fazla Video Göster