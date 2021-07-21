21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın ölümü mercek altında! Görüntüler bilirkişiye gönderildi
Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detayın araştırıldığı ortaya çıktı. Ercan'ın telefonu incelemeye alınırken, düşme anına ilişkin görüntüler bilirkişiye gönderildi.