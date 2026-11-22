Yusufeli Barajı'nda sular çekildi! Eski köy yeniden ortaya çıktı
Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan 7 köyden biri yeniden gün yüzüne çıktı. Baraj sularının çekilmesiyle eski cami, okul ve evler görünür hale geldi. Yıllar önce yaşadıkları yerleri yeniden görmek isteyen vatandaşlar bölgeye giderek eski köylerini ziyaret etti. Ortaya çıkan yapılar, geçmişe dair hatıraları yeniden canlandırdı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr