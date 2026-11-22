Hatay'da sahilde el bombası paniği! Kontrollü patlatma kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde yürüyen bir vatandaşın kıyıda el bombası bulması üzerine ekipler harekete geçti. Deniz Mahallesi sahilinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından el bombasını kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.