Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Giriş: 14.11.2025 16:05
Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı’nda uçurum kıyısında yer alan Abdulvahabi Gazi Hazretleri’nin türbesi, her cuma yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Bayezid ile torunlarının kabirlerinin bulunduğu camide, vatandaşlar cuma namazı sonrası türbede dua ediyor.
