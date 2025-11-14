Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı’nda uçurum kıyısında yer alan Abdulvahabi Gazi Hazretleri’nin türbesi, her cuma yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Bayezid ile torunlarının kabirlerinin bulunduğu camide, vatandaşlar cuma namazı sonrası türbede dua ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN