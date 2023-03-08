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Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

DHA
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Giriş: 08.03.2023 09:34
Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
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