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Tuvalette pitonun saldırısına uğradı! Korku dolu o anlar kameralara yansıdı

Tuvalette pitonun saldırısına uğradı! Korku dolu o anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.08.2024 21:00
Güney Asya ülkesi Tayland'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı. Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü. Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.
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