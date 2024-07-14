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TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğu sürüyor! Dünyadan 32 bin kilometre uzaklıkta

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 11:55
Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yörüngedeki yolculuğu planlanan şekilde devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda uydumuz 32 bin kilometre yükseklikte güvenle yolculuğuna devam ediyor. Üçüncü ateşleme 14 Temmuz’da, dördüncü ateşleme 16 Temmuz’da, beşinci ateşleme ise 17 Temmuz’da yapılacak." dedi.
TÜRKSAT 6A’nın uzay yolculuğu sürüyor!
TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğu sürüyor!
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