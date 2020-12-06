Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kuraklık tehlikesine karşı uyarmış, yağışlar mevsim normallerine dönerse sıkıntı yaşamayacağız, ama her ihtimale karşı su tasarrufuna önem verin demişti. Peki Türkiye ve özellikle de İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya mı? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarının son 14 yılın en düşük seviyelerine ulaşması ne anlama geliyor? Kuraklık kapıda mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kuraklık tehlikesine karşı uyarmış, yağışlar mevsim normallerine dönerse sıkıntı yaşamayacağız, ama her ihtimale karşı su tasarrufuna önem verin demişti. Peki Türkiye ve özellikle de İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya mı? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarının son 14 yılın en düşük seviyelerine ulaşması ne anlama geliyor? Kuraklık kapıda mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.