KENDİ ÇAPIMIZDA ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Bu sorun sadece ülkemiz için değil diğer ülkeler için de son derece önemli. Kurak bir dönem geçiriyoruz. Var olan su kaynağımızı daha verimli nasıl kullanabiliriz çerçevesinde her birimiz kendi çapımızda çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu su hepimizin. Vurdumduymaz olursak talan edersek doğrudan veya dolaylı hepimiz etkileniriz.

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