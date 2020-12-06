Türkiye'yi susuz günler mi bekliyor? Kuraklık kapıda mı? Uzman isim A Haber'de uyardı: Son 14 yılın en düşük seviyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kuraklık tehlikesine karşı uyarmış, yağışlar mevsim normallerine dönerse sıkıntı yaşamayacağız, ama her ihtimale karşı su tasarrufuna önem verin demişti. Peki Türkiye ve özellikle de İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya mı? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarının son 14 yılın en düşük seviyelerine ulaşması ne anlama geliyor? Kuraklık kapıda mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kuraklık tehlikesine karşı uyarmış, yağışlar mevsim normallerine dönerse sıkıntı yaşamayacağız, ama her ihtimale karşı su tasarrufuna önem verin demişti. Peki Türkiye ve özellikle de İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya mı? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarının son 14 yılın en düşük seviyelerine ulaşması ne anlama geliyor? Kuraklık kapıda mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK
Ülkemiz küresel iklim değişikliği çerçevesinde sudan maalesef olumsuz yönde etkileniyoruz. 2020 yılında geçtiğimiz aylara baktığımız zaman bilhassa sonbahar yağışları ülkemiz için son derece önemli. Yeterli yağışı alamadık ve kurak bir dönem geçirdik. Bunun ekonomik sosyo-ekonomik kuraklığa yansıması olursa bu hepimizin cebine yansıyacak. Farklı şekillerde bizi olumsuz şekilde etkileyecek.
SON 14 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi maalesef yüzde 24'ün altına düştü 23.54 seviyesinde bugün. Bu da son 14 yılın en düşük seviyesi.
ÖNÜMÜZDE YAĞIŞLI BİR DÖNEM VAR
Önümüzde yağışlı bir dönem var. Bu Salı günü yen bir yağış sistemi geliyor Cuma günü geliyor. Ondan sonraki hafta sonu daha da bol verimli su bırakacak yağışlı sistemler geliyor. Bu sistemler önümüzdeki günlerde geliyor olması sevindirici.
KENDİ ÇAPIMIZDA ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ GEREKİYOR
Bu sorun sadece ülkemiz için değil diğer ülkeler için de son derece önemli. Kurak bir dönem geçiriyoruz. Var olan su kaynağımızı daha verimli nasıl kullanabiliriz çerçevesinde her birimiz kendi çapımızda çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu su hepimizin. Vurdumduymaz olursak talan edersek doğrudan veya dolaylı hepimiz etkileniriz.
NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul çerçevesinde bakarsak şu anda önümüzdeki günlerde henüz daha kar yağışı gözükmüyor.
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