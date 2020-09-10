İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Barajlardaki doluluk oranları da şu anda İstanbul totalinde yüzde 43 oranında. Melen'den de gelen bir su var bununla birlikte İstanbul'daki tüketim total toplam içerisinde günlük yüzde 0,4'lük bir eksilme gösteriyor. Bu da yaklaşık 60-70 günlük bir suyun olduğunu gösteriyor. (Hiç yağış olmadığı taktirde)