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Türkiye'de kuraklık tehlikesi! Barajlarda su seviyesi alarm veriyor

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 12:26
Güncelleme:04.12.2020 17:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Türkiye'nin 3,6,9 ve 12 aylık 'Meteorolojik Kuraklık Haritaları'nda karaman 'çok şiddetli kuraklık' bölgesinde gösterilmesi de kuraklık alarmının işareti oldu. Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor. Uzmanlardan ise su tasarrufu konusunda uyarılar geliyor. Peki bu süreçte hangi önlemler alınabilir? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Sırdaş A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Türkiye'nin 3,6,9 ve 12 aylık 'Meteorolojik Kuraklık Haritaları'nda karaman 'çok şiddetli kuraklık' bölgesinde gösterilmesi de kuraklık alarmının işareti oldu.

Kuraklığın özellikle son yıllarda çok fazla şiddetlendiği görülen haritada Türkiye'nin en fazla yağış alan illerin biri olan Trabzon'un da bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Meteoroloji standart yağış indeksi'ne göre, ülkenin büyük bölümü olağanüstü çok şiddetli kuraklık yaşıyor.

Türkiyede kuraklık alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmirdeki barajlarda son durum TÜRKİYE'DE KURAKLIK ALARMI! İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ BARAJLARDA SON DURUM

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Kuraklık tehlikesi! su seviyesi alarm veriyor
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