Son dakika: İklim krizi ne demek? Koronavirüsten daha büyük bir kriz mi? Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber'de uyardı: Artık geri dönülemez noktaya çok yakınız

Son dakika haberi... Dünyanın bugün mücadele edilen koronavirüs salgınından daha büyük bir krizi var. O da iklim krizi... Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinden endişe duyuyor. Peki İklim krizi ne demek? Dünya iklim krizi mi yaşıyor? Bu sorun çözülebilir mi? İklim krizi nasıl çözülecek? Alınması gereken bireysel önlemler neler? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurnaz, "Şu anda da artık geri dönülemez noktaya çok yakınız" ifadelerini kullanarak "Bunların şiddeti gelecek zamanda, gördüğümüzden çok daha fazla artacak" dedi.