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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İklim krizi ne demek? Koronavirüsten daha büyük bir kriz mi? Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber'de uyardı: Artık geri dönülemez noktaya çok yakınız Son dakika: İklim krizi ne demek? Koronavirüsten daha büyük bir kriz mi? Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber'de uyardı: Artık geri dönülemez noktaya çok yakınız Son dakika haberi... Dünyanın bugün mücadele edilen koronavirüs salgınından daha büyük bir krizi var. O da iklim krizi... Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinden endişe duyuyor. Peki İklim krizi ne demek? Dünya iklim krizi mi yaşıyor? Bu sorun çözülebilir mi? İklim krizi nasıl çözülecek? Alınması gereken bireysel önlemler neler? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurnaz, "Şu anda da artık geri dönülemez noktaya çok yakınız" ifadelerini kullanarak "Bunların şiddeti gelecek zamanda, gördüğümüzden çok daha fazla artacak" dedi. Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:44
Dünyanın bugün mücadele edilen koronavirüs salgınından daha büyük bir krizi var. O da iklim krizi... Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinden endişe duyuyor. Peki İklim krizi ne demek? Dünya iklim krizi mi yaşıyor? Bu sorun çözülebilir mi? İklim krizi nasıl çözülecek? Alınması gereken bireysel önlemler neler? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR İKLİM KRİZİ NE DEMEK?
İklim krizi biz bundan yaklaşık 50 sene önce iklim değişikliğinin bir problem olacağını ortaya koyduk bilim insanları olarak. Dünya genelde bunun bir problem olduğunu düşünmedi. BU gittikçe şu anda öyle bir duruma geldi ki artık bundan sonra bu sadece problemdir demek yetmiyor artık dünya bir krizi noktasına geldi bundan dolayı da çok acil hareket edilmesi gerekiyor.
"GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTAYA ÇOK YAKINIZ"
Bu da atmosfer her zaman konuştuğumuz üzere biz çok fazlasıyla kömür petrol doğalgaz yakıyoruz ve karbondioksit salıyoruz bundan dolayı dünyanın sıcaklığı artıyor.
Şu anda da artık geri dönülemez noktaya çok yakınız. ŞİDDETİ ARTACAK
Öncelikle Türkiye'de sıcaklıklar her geçen gün biraz daha artıyor. Görülmeyen yerlerde hortumlar görülmeye başladı. Olmayan sıklıkta dolu görüyoruz hortum görüyoruz kuraklık görüyoruz ve
bunların şiddeti gelecek zamanda gördüğümüzden çok daha fazla artacak. ALIŞTIĞIMIZ İKLİMDEN...
Her geçen gün biraz daha kötü derken bakacağız ki alıştığımız iklimden çok çok farklı bir yere gitmişiz.
Normalde tarım yaptığımız yerlerde artık tarım yapamaz olmuşuz. Yetiştirdiğimiz ürünleri artık yetiştiremez olmuşuz. İstanbul şu anda artık yağmur çok ciddi bir ihtiyaç olma durumuna gelmeye başladı. Özellikle Avrupa yakasında. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda bir gün bakacağız ki bunlar normal olmuş.