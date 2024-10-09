09 Ekim 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin kanser haritası! Kanser ölüm oranları yüksek iller hangileri?
Yeme içme alışkanlıkları, genetik yapı hatta çevresel faktörler kansere yakalanma riskini artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de en fazla ölüm Ağrı'da en az ölüm ise Siirt'te yaşanıyor. A Haber ekibi konuyu uzmanlarıyla konuştu kanser dosyası hazırladı.