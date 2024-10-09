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​Türkiye’nin kanser haritası! Kanser ölüm oranları yüksek iller hangileri?

​Türkiye’nin kanser haritası! Kanser ölüm oranları yüksek iller hangileri?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 14:24
Güncelleme:09.10.2024 14:25
Yeme içme alışkanlıkları, genetik yapı hatta çevresel faktörler kansere yakalanma riskini artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de en fazla ölüm Ağrı'da en az ölüm ise Siirt'te yaşanıyor. A Haber ekibi konuyu uzmanlarıyla konuştu kanser dosyası hazırladı.
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