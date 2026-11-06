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Bastonlu soygun şakası gülümsetti!
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Bastonlu soygun şakası gülümsetti!

Muş'ta altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir adam, bastonuyla soygun şakası yaptı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

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