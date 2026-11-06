Sergen Yalçın ile yeni dönem başladı! İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın duyurduğu listede Berke Özer ve Ersin Destanoğlu uzun bir aranın ardından yeniden kadroya dahil edilirken, Serhat Öztaşdelen ilk kez milli davet aldı. Ay-Yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. İşte aday kadrodaki isimler ve dikkat çeken değişiklikler!