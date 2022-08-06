Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesi! Muhalefetin muhalefet çıkmazı

Türkiye'de yaşayan her birey muhalefetin dile getirdiği "Türkiye, parayı betona gömdü" söylemini çokça gördü, okudu ve duydu. Peki ama neydi işin aslı? Bu ifadenin alında yatan hadise neydi? Betondan kast ettikleri otoyol, tünel, köprü, metro, demiryolu projeleri miydi? İşte tüm bu soruların yanıt bulduğu analiz haberimiz…

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