06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesi! Muhalefetin muhalefet çıkmazı

Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesi! Muhalefetin muhalefet çıkmazı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2022 15:58
Güncelleme:06.08.2022 16:02
Türkiye'de yaşayan her birey muhalefetin dile getirdiği "Türkiye, parayı betona gömdü" söylemini çokça gördü, okudu ve duydu. Peki ama neydi işin aslı? Bu ifadenin alında yatan hadise neydi? Betondan kast ettikleri otoyol, tünel, köprü, metro, demiryolu projeleri miydi? İşte tüm bu soruların yanıt bulduğu analiz haberimiz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesi!
Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesi!
Usta isim hayatını kaybetti!
Usta isim hayatını kaybetti!
Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın
Aslı Usta mesleğine aşık bir kadın
Ayder Yaylası’na turist akını
Ayder Yaylası'na turist akını
Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor!
Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor!
Yağışlı hava mı geliyor?
Yağışlı hava mı geliyor?
Ara sokakta sıkışan TIR’ı kurtarma çabası!
Ara sokakta sıkışan TIR'ı kurtarma çabası!
Ünlü oyuncunun aracı alev topuna döndü!
Ünlü oyuncunun aracı alev topuna döndü!
İki gemisinin kaza anı kamerada
İki gemisinin kaza anı kamerada
Van Gölü daha iyi korunacak!
Van Gölü daha iyi korunacak!
Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri! Balıkların ölümü dere kirliliği mi?
Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri! Balıkların ölümü dere kirliliği mi?
O ilde in cin top oynuyor
O ilde in cin top oynuyor
Daha Fazla Video Göster