04 Mayıs 2023, Perşembe
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı olurken yedek olarak Tuva Cihangir Atasever 36 bin kişi arasından Türk Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere seçildi. Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu 43 yaşındaki Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "Sağ salim gidip gelsin. Daha 6 yaşında anneannesine, 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi. Küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı" dedi.