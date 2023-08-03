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Türkiye'deki gizemli 'Çin Seddi' heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

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Giriş: 03.08.2023 16:06
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi'ni andıran Diş Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Vali Yılmaz Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya Anadolu Duvarı diyoruz, yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.
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