Türkiye’deki en kapsamlı koleksiyon merkezi! 400 deniz canlı türü sergileniyor

Giriş: 02.12.2025 12:51
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların da yer aldığı 400'ün üzerinde tür, tahnit yöntemi uygulanarak sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan öğretim üyesi Dr. Erhan Irmak anlattı.
