02 Aralık 2025, Salı
Türkiye'deki en kapsamlı koleksiyon merkezi! 400 deniz canlı türü sergileniyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların da yer aldığı 400'ün üzerinde tür, tahnit yöntemi uygulanarak sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan öğretim üyesi Dr. Erhan Irmak anlattı.