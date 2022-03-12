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Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında! Yardım TIR'ları bölgede

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Giriş: 12.03.2022 15:27
AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk edildiği açıklandı.
Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında!
Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında!
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