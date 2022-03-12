12 Mart 2022, Cumartesi
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Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında! Yardım TIR'ları bölgede
AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk edildiği açıklandı.