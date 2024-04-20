Türkiye nüfusunun yüzde 26’sı çocuk! İşte en popüler kız ve erkek isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini paylaştı. Buna göre bebeklere konulan erkek isimleri arasında "Alpaslan", kız isimleri arasında ise "Asel" öne çıktı. Veriler arasında çocuk nüfusunun en yüksek ve en düşük olduğu iller de dikkati çekti.

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