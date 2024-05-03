Serin ve yağışlı havalar devam ediyor! Hava nasıl olacak?

Serin ve yağışlı havalar devam ediyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni hafta bizleri neler bekliyor? Son durumu A haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN