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Serin ve yağışlı havalar devam ediyor! Hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 14:45
Güncelleme:03.05.2024 14:45
Serin ve yağışlı havalar devam ediyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni hafta bizleri neler bekliyor? Son durumu A haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz anlattı.
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